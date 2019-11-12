450 экспонентов примут участие в отраслевой выставке Pharmtech & Ingredients

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В четырех национальных павильонах производители и поставщики из Германии, Швейцарии, Индии и Китая представят свои коллективные экспозиции. При этом количество китайских компаний, предлагающих российскому рынку сырье и ингредиенты для фармацевтического производства, увеличилось в два раза. Продукцией данной категории в прошлом году интересовалось 39% целевых посетителей, а именно 2708 человек.

20 ноября форум традиционно откроется сессией «Сырье и ингредиенты для фармацевтического производства», модератором которой выступит управляющий директор компании ООО «Элементоорганика» Сергей Скворцов.

Впервые в России в рамках «Фармтехпром» компания BASF презентует научно-обоснованную систему прогнозирования рецептур, которая помогает специалистам создавать технологичные лекарственные препараты. Цифровой ассистент поможет упростить и удешевить процесс разработки лекарственного средства, а также минимизировать риск его срыва.

Заместитель генерального директора по ВЭД ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» Александра Воскобойникова представит доклад «Фармингредиенты: оптимизация производства от пресса до коатера». Полученная в ходе доклада информация позволит оптимизировать процесс производства твердых лекарственных форм, тем самым снизить их себестоимость и облегчить жизнь компании.

Как разработать рецептуру жидких и мягких лекарственных средств без примесей и проблем со стабильностью, в своем выступлении расскажет Олеся Верещагина, менеджер по продажам сырья для фармацевтических препаратов ООО «Крода РУС».

Также будут обсуждаться вопросы разработки дженериковых препаратов, в частности твердых форм. Перед технологами стоят две конкурирующие задачи: обеспечить потребность рынка (по качеству и/или цене) и сделать разработку по принципу копи-паст. Эксперты намерены обсудить, какие инструменты есть в руках технологов разработчиков и технологов производства, чтобы удовлетворить потребности рынка и разработок. С докладом выступит менеджер направления фармацевтического сырья компании Мерк Рената Кашапова.

Подробная программа форума

Ждем вас на выставке Pharmtech & Ingredients 19-22 ноября и на форуме «Фармтехпром» 20 и 21 ноября в конференц-зале L, павильон 2, МВЦ «Крокус Экспо».

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