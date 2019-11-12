Пациенты готовы платить за доставку лекарств

Доставка препаратов и фармацевтическое консультирование при легализации дистанционной торговли должны быть выведены на платную основу. Это мнение на конференции «Логистика лекарственных средств» высказала заведующая кафедрой лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. Сеченова Роза Ягудина.
По ее словам, эти меры станут ключевыми факторами экономической заинтересованности аптек и фармацевтов, которые будут доставлять лекарства.
Как отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов и президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев, «значительное количество пациентов готовы оплачивать доставку».
Кроме того, он считает необходимым законодательно зафиксировать доставку рецептурных лекарств, которые будет доставлять квалифицированный фармацевт.
Глава пациентской организации также добавил, что сегодня нет «ни одного реального препятствия, которое могло бы помешать принятию закона о дистанционной торговле, все вопросы носят технический характер и сводятся к цене за услуги».
Фото: Игорь Чунусов
Сергей Рякин
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