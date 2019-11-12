В 2020 году расходы на рекламу лекарств в интернете вырастут на 14,1%

По прогнозу Всемирного центра исследования рекламы (WARC), расходы на рекламу индустрией здравоохранения и фармотраслью в глобальном масштабе в 2020 году увеличатся на 3,7% и составят 35,7 млрд долл. США.

По мнению экспертов, наиболее значимый сдвиг намечается в области рекламы лекарств в интернете. Несмотря на то, что реклама на телевидении продолжит занимать львиную долю общего показателя (55%), ее рост составит всего лишь 0,8%, в то время как доля рекламы в интернете увеличится на 14,1%.

«Телереклама всегда была основной для фармотрасли. Но сейчас для отрасли все большую роль играет реклама в интернете, поскольку она позволяет воздействовать на потребителя более целенаправленно», – считает автор исследования Джемс МакДональд.

По его словам, сдвиг в пользу интернет-рекламы в США может стать ответом на требование включать заявленные цены на лекарства в телерекламе в США.

Аналитики прогнозируют, что только в США расходы на рекламу в сфере здравоохранения и фарминдустрии в 2020 году вырастут на 6,3% – до 12 млрд долл. США.

Илья Дугин

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