Башкирия централизует закупки лекарств и медизделий

«Перед нами стоит задача по централизации закупок, – признался министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в интервью порталу proufu.ru. – Это уже показало эффективность в плане повышения конкурентоспособности. Выходят на такие торги, как правило, добросовестные поставщики, которые готовы предложить льготные условия. Еще один плюс – экономия до 30%. Как показал опыт работы других регионов и как говорят эксперты, это позволит повысить качество лекарственного обеспечения льготной категории граждан».

Министр пояснил, что под качеством, в первую очередь, он имеет ввиду бесперебойность, поддержание широкого ассортимента, скорость проведения закупок и приобретения необходимых товаров. Все это будет гарантировать непрерывность лекарственной помощи жителям региона.

В июле этого года Башкортостанское УФАС завело в отношении ГУП «Башфармация» дело об ограничении конкуренции. Решение по нему пока не вынесено.

Екатерина Погонцева

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