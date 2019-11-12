Bavencio оказался неэффективным у пациентов с трудноизлечимым раком желудка

Производители иммуноонкологических препаратов в целом не могут похвастаться удачными попытками терапии рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); теперь и компании Pfizer («Пфайзер») и Merck KGaA («Мерк КГаА», в США и Канаде — EMD) могут записать себе в пассив провал Bavencio как средства поддерживающей терапии у пациентов с рефрактерными опухолями ЖКТ, сообщает портал FiercePharma.
Эффективность препарата анти-PD-L1 терапии Bavencio изучали после одного успешного курса химиотерапии. Исследуемый препарат не смог превзойти непрерывную химиотерапию или оптимальную поддерживающую терапию по показателю «увеличение срока жизни пациентов». В исследовании участвовали субъекты с распространенными или неоперабельными опухолями ЖКТ.
По результатам исследования, Bavencio не проявил эффективности даже у пациентов с экспрессией PD-L1, у которых ингибиторы PD-1/L1 исторически демонстрировали лучшие результаты.
Bavencio не в первый раз не смог превзойти химиотерапию у пациентов с раком желудка. Еще в 2017 году препарат не способствовал более значительному увеличению срока жизни пациентов, у которых два предыдущих курса терапии оказались неэффективными, по сравнению с химиотерапией.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik