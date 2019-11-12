Бывшая сотрудница Biogen получила 6 млн долларов в качестве компенсации ущерба

Эриксон подала судебный иск против Biogen в 2018 году, обвинив компанию в попытках мести и дискриминации после того, как она сообщила о нарушении Закона о неправомерных претензиях (False Claims Act). В судебном иске утверждается, что вместо того, чтобы оказать ей поддержку, руководитель Эриксон проявил слишком большое внимание к состоянию ее здоровья и позже уволил ее.

В компании Biogen отрицали данные утверждения и попросили суд пересмотреть дело, но суд присяжных встал на сторону Эриксон и присудил выплату 5,9 млн долл. США в ее пользу.

Официальный представитель Biogen заявил, что компания рассматривает варианты действий в рамках правового поля.

Согласно иску, руководитель Эриксон сопровождал ее в поездке на Аляску в сентябре 2017 года, где у Эриксон случился приступ мигрени, и ей пришлось перенести назначенные встречи. В конце концов, она выполнила свои обязанности, но ее руководитель после этого стал проявлять повышенный интерес к ее мигреням и в какой-то момент посоветовал ей найти другую работу, не требующую перелетов.

Эриксон утверждает, что ситуация усугубилась после того, как она заявила протест против попытки коллеги поставить себе в заслугу использование по незарегистрированному показанию препарата для лечения рассеянного склероза Zinbryta, теперь уже выведенного с рынка. Согласно иску, коллега Эриксон узнал, что один из врачей-гематологов назначает Zinbryta пациенту с апластической анемией в рамках системы Medicare. Коллега использовал форму назначения Zinbryta, чтобы приписать себе заслуги по выписке данного препарата и получить комиссионные и бонус. Для выписки потребовалось использование ложных диагностических кодов.

Далее в иске говорится, что Эриксон протестовала против такой практики и заявила своему руководителю, что он должен это прекратить, но он лишь попустительствовал этому.

Эрискон сообщила об этом случае в отдел по этике компании Biogen, и через некоторое время ее руководитель узнал о проводимом расследовании. Он отомстил ей, исключив ее из системы коммуникаций, направил ей завуалированную угрозу, а к марту 2018 года компания уведомила ее о ликвидации ее должности в связи с «реструктуризацией».

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik