Компания «Катрен» поддержала молодых ученых на OpenBio

С 22 по 25 октября 2019 года в Кольцово (Новосибирская область) проходил VI Международный форум в сфере биотехнологий и биофармацевтики — Площадка открытых коммуникаций OpenBio-2019. Традиционно в форуме участвуют биологи и вирусологи России и СНГ, представители научных институтов, крупные производители фармацевтической и медицинской продукции, а также профильные биотехнологические компании. В этом году конференция объединила более 900 делегатов из девяти стран-участниц. В форуме приняли участие делегации зарубежных бизнесменов из Бельгии, Франции, Испании, Германии и Белоруссии.

Ранее компания «Катрен» выступала информационным спонсором мероприятия. В этом году трехдневная научная конференция прошла на площадке АО НПК «Катрен», в новом здании компании.

«За шесть лет форум проделал впечатляющий путь, превратившись в одно из центральных событий не только регионального, но и национального масштаба, — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, посетивший открытие конференции. — Участие представителей зарубежных стран только подчеркивает интерес и к этому направлению исследований, и к площадке, на которой проводится OpenBio-2019».

«В этом году гостей было так много, что здание кольцовского бизнес-инкубатора, где традиционно проводилась конференция, не смогло вместить всех участников, — рассказала заместитель директора по маркетингу АО НПК «Катрен» Елена Трауш. — Мы как резиденты биотехнопарка и спонсоры мероприятия, с радостью приняли OpenBio у себя, в новом конференц-зале «Катрен»».

Источник: АО НПК «Катрен»

Фото: АО НПК «Катрен»

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