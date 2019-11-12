Правительство поддержит законопроект о принудительном лицензировании

Глава ФАС России Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым рассказал, что в последнее время некоторые крупные транснациональные фармацевтические корпорации отказываются поставлять жизненно важные лекарства в РФ. Прежде всего, это касается лечения тяжелых заболеваний у детей.

«В мире существует такая практика, и мы это сделали, внесли соответствующие поправки в Гражданский кодекс. Суть их такова: если иностранная фирма, обладающая патентом (то есть только она имеет право производить это лекарство), будет завышать, устанавливать монопольно высокие цены либо прямо откажется поставлять лекарства, необходимые для граждан Российской Федерации, то правительство в соответствии с Парижской конвенцией и правилами ТРИПС ВТО сможет выдать соответствующее разрешение российской научной лаборатории на синтез этого лекарства и мы будем производить его сами», ­— сказал глава ФАС.

По его словам, при этом наша страна заплатит «справедливую цену, так называемые роялти, патентообладателю».

Глава Правительства поддержал эту идею, при этом уточнил, что помимо законопроекта, который будет рассмотрен 14 ноября, нужно подготовить предложения о том, кто будет контролировать такого рода ситуации, «чтобы если подобный конфликт происходил — сразу же шло поручение о том, чтобы начать производство препарата с уплатой вознаграждения в соответствии с международным правом».

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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