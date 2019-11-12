Верховный суд РФ внес свои коррективы в спор акционеров «Ангиолайна»

Коллегия Верховного суда (ВС) по экономическим спорам отменила вердикт Арбитражного суда Новосибирской области, который ранее признал законность решений о ликвидационной стоимости привилегированных акций производителя стентов «Ангиолайн». Это первое дело из серии исков, появившихся в результате корпоративного конфликта между акционерами компании, дошедшее до высшей судебной инстанции. Коллегия Верховного суда (ВС) по экономическим спорам отменила вердикт Арбитражного суда Новосибирской области, который ранее признал законность решений о ликвидационной стоимости привилегированных акций производителя стентов «Ангиолайн». Это первое дело из серии исков, появившихся в результате корпоративного конфликта между акционерами компании, дошедшее до высшей судебной инстанции.

ВС отправил дело на пересмотр в первую инстанцию суда.

По словам акционера Натальи Лебедевой, в марте 2018 года в результате голосования номинал привилегированных бумаг был снижен в десять раз – до 75 рублей за одну акцию, что, по мнению Лебедевой, открыло путь к возможности переоформления ценных бумаг на другое юрлицо и дальнейшей ликвидации АО.

«Решение затрагивает чисто процессуальные вопросы взаимоотношений владельцев привилегированных акций и акционерных обществ по узкому перечню вопросов, допускающих двойное толкование в рамках закона об АО», – подчеркнул Vademecum генеральный директор «Ангиолайна» Андрей Кудряшов, добавив, что до появления мотивировочной части решения ВС «комментировать нечего».

Корпоративный конфликт в компании разразился в конце 2017 года. Тогда бывший член совета директоров «Ангиолайна» Наталья Лебедева продала свой пакет акций (более 20%) новому владельцу – ГК «Абсолют» миллиардера Александра Светакова. Пока сделка оформлялась, основатели «Ангиолайна» Андрей Кудряшов и Алексей Французов провели допэмиссию акций, выпустив дополнительно 1,9 млн ценных бумаг.

В начале 2018 года представители ГК «Абсолют» и Лебедева подали ряд исков в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием наложить арест на выпущенные акции, а также допустить нового владельца к управлению компанией. В результате «Абсолюту» удалось получить часть финансовых документов, а затем, в ноябре 2018 года, наложить арест на 1,9 млн акций АО «Ангиолайн» общей стоимостью 142,5 млн рублей.

Основатели «Ангиолайна» обжаловали арест акций, а затем переоформили основной актив акционерного общества – производителя медизделий ООО «Ангиолайн» – сначала на подконтрольную им компанию ООО «Латрек», а затем – на ООО «Эврон», принадлежащее Андрею Кудряшову (75%) и совладельцу биофармацевтической ГК SFM Андрею Артамонову (25%). После чего основатели производителя МИ инициировали процедуру ликвидации акционерного общества.

В марте 2019 года ГК «Абсолют» заявила о намерении выйти из проекта «Ангиолайн» в связи «с повышенными рисками». Параллельно ЦБ РФ оштрафовал компанию за отказ предоставлять информацию акционерам на 500 тысяч рублей.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил иск акционеров производителя медизделий для интервенционной кардиохирургии «Ангиолайн» Натальи Лебедевой и Healthcare Solutions Holding S.А., признав недействительной допэмиссию на 1,9 млн акций общей стоимостью 142,5 млн рублей, произведенную основателями компании Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым в декабре 2017 года.

В настоящее время в Арбитражном суде Новосибирской области продолжают рассматривать дела об оспаривании решения совета директоров АО «Ангиолайн» о выводе активов и ликвидации юрлица.

«Ангиолайн» – новосибирский производитель медизделий для интервенционной кардиохирургии. Компания основана Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым в 2007 году, владеет производственными площадками в Новосибирске и региональном Биотехнопарке мощностью 62 тысячи коронарных стентов в год. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2018 году выручка компании составила 1,345 млрд рублей, чистая прибыль – 435 млн рублей.