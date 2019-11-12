Sanofi и «Нанолек» объединят мощности в производстве вакцины от менингита

Французская Sanofi и российский фармпроизводитель «Нанолек» займутся локализацией производства вакцины Менактра, применяемой для профилактики менингита у детей. По данным Sanofi, детская заболеваемость менингококковой инфекцией в РФ в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла на 10%. Французская Sanofi и российский фармпроизводитель «Нанолек» займутся локализацией производства вакцины Менактра, применяемой для профилактики менингита у детей. По данным Sanofi, детская заболеваемость менингококковой инфекцией в РФ в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла на 10%.

Стороны подписали меморандум о намерениях, имеющих целью гарантированные бесперебойные поставки вакцины Менактра на российский рынок. Объем инвестиций в проект компании определят по итогам технической экспертизы, которую проводит Sanofi. Старт производства вакцины на заводе «Нанолек» намечен на 2021 год.

Sanofi уже производит на мощностях «Нанолека» комбинированную вакцину Пентаксим, предназначенную для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний. Как уточнили в компании, с 2016 года на площадке «Нанолек» было выпущено 5 млн доз вакцины, которая с 2017 года поставляется для Национального календаря профилактических прививок (НКПП).

Прививки от менингококковой инфекции пока нет в НКПП, но она включена в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В России вакцина для профилактики менингита зарегистрирована, помимо Sanofi, у «Микрогена», Pfizer и GSK.

GSK тоже собирается выпускать свои вакцины на мощностях «Нанолека» и пока договорилась о локализации препарата для профилактики ветряной оспы.

До 1 декабря 2019 года Правительство РФ должно разработать и утвердить стратегию развития вакцинации населения до 2035 года, подразумевающую удовлетворение потребности в иммунопрофилактике населения и организацию локального производства иммунологических препаратов для НКПП и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Бюджет НКПП в 2019 году составил 19 млрд рублей.

«Нанолек» – фармпроизводитель с промплощадкой в Кировской области, бывшая портфельная компания ГК «Роснано». Выручка компании в 2018 году составила 4,68 млрд рублей, чистая прибыль – 146,5 млн рублей.

Sanofi – французская фармацевтическая корпорация со штаб-квартирой в Париже, представленная более чем в ста странах мира, в различных подразделениях компании трудятся более 100 тысяч сотрудников. Портфель компании включает вакцины, оригинальные инсулины, а также препараты для лечения редких и эндокринных заболеваний. Консолидированная выручка компании за 2018 год составила 34,5 млрд евро, чистая прибыль – 4,4 млрд евро.