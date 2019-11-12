«Биокад» вложит 25 млн евро в первые КИ своего препарата в Европе

Фармкомпания «Биокад» получила разрешение на проведение в Словакии и Венгрии международного многоцентрового клинического исследования своего иммуноонкопрепарата пролголимаб. Это первый продукт компании, претендующий на европейский рынок. Производителем также планируется старт исследований в Европе препарата для терапии псориаза Эфлейра (нетакимаб). Фармкомпания «Биокад» получила разрешение на проведение в Словакии и Венгрии международного многоцентрового клинического исследования своего иммуноонкопрепарата пролголимаб. Это первый продукт компании, претендующий на европейский рынок. Производителем также планируется старт исследований в Европе препарата для терапии псориаза Эфлейра (нетакимаб).

Для КИ пролголимаба в двух европейских странах будут привлечены не менее 292 пациентов из России, КНР и стран Евросоюза. В проведение КИ планируется вложить не менее 25 млн евро. Успешное завершение испытаний позволит вывести препарат в Европу и Китай. В Словакии и Венгрии пролголимаб исследуется по показанию «немелкоклеточный рак легкого».

В России КИ пролголимаба завершены на пациентах с нерезектабельной меланомой, испытания по другим показаниям еще идут. «Биокад» предполагает зарегистрировать пролголимаб в РФ в первом квартале 2020 года.

Проведение КИ в Европе «Биокад» планирует и для зарегистрированного в апреле 2019 года в России препарата Эфлейра (нетакимаб). На разработку пролголимаба компанией потрачено 737 млн, нетакимаба – 568 млн рублей.

«Биокад» в сентябре 2019 года объявил о создании совместного предприятия с китайской Shanghai Pharmaceuticals Holding (SPH). По условиям договора российская компания предоставит SPH постоянные и исключительные права на разработку, производство и коммерциализацию шести собственных биофармацевтических продуктов, в том числе нетакимаба и пролголимаба.

Ожидается, что СП будет регистрировать препараты в Китае за три-четыре года, говорил гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов. Причем предприятие сможет проводить клинические испытания на поздних стадиях не только в Китае, но и в Европе.

Нетакимаб включен в перечень ЖНВЛП на 2020 год. Региональные учреждения здравоохранения препарат уже закупают: с мая 2019 года его заказали в общей сложности на 25 млн рублей. Пролголимаб, в свою очередь, может стать конкурентом противоопухолевых Опдиво и Китруды. Рынок госзаказа этих препаратов в первом полугодии 2019 года, по данным Vademecum, составил почти 7 млрд рублей.

«Биокад» – российская биотехнологическая компания, основу продуктового портфеля которой составляют средства для лечения онкозаболеваний, ВИЧ-инфекции, гепатита, рассеянного склероза. Выручка ЗАО «Биокад» в 2018 году, по данным СПАРК-Интерфакс, составила 17,8 млрд рублей, чистая прибыль – 7,5 млрд рублей. В компании 70% принадлежит «Вектор-Биофарму», выделенному в 2018 году из «Фармстандарта» Виктора Харитонина для инвестиционной деятельности, а 30% – основателю «Биокада» Дмитрию Морозову.