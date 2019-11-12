Дело гинеколога Олега Баскакова о «сбыте» обезболивающих закрыто

Новолялинский межмуниципальный отдел МВД России по Свердловской области прекратил уголовное дело в отношении гинеколога Олега Баскакова. Его подозревали в незаконном сбыте психотропных препаратов.

Единственный врач-гинеколог города Новая Ляля Олег Баскаков стал фигурантом уголовного дела из-за того, что выдал страдающей от болевого синдрома пациентке трамадол (психотропный анальгетик) и сибазон (транквилизатор). Он передал ампулы через медсестру, однако та не стала выполнять его просьбу, а положила лекарства в сейф и обратилась в службу наркоконтроля. При этом препараты принадлежали матери врача, умершей от онкозаболевания.

В отношении Баскаквова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт психотропных веществ). В конце августа 2019 года Новолялинский районный суд обнаружил в деле нарушения и вернул его в прокуратуру, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В октябре 2019 года суд возобновил рассмотрение дела, а 1 ноября полиция приняла решение о его прекращении в связи с «отсутствием состава преступления».

«Это невероятно тревожащая и страшная тенденция, когда вместо борьбы с реальной наркоторговлей, когда надо действительно потрудиться, наши правоохранители охотятся за честно выполняющими свою работу врачами», – высказывалась о деле Баскакова свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.