В развитии производства АФС в России нужно придерживаться комплексного подхода

На тематической сессии «Производство фармацевтических субстанций. Ключевой фактор развития отраслевых компетенций», которая состоялась 7 ноября 2019 г. в рамках IX международного партнеринг-форума «Life Sciences Invest. Partnering Russia», эксперты отрасли обсудили не только вопросы локального производства полного цикла, но и отметили определенные риски производства фармацевтических субстанций в России. Модератором сессии выступил Алексей Смирнов, исполнительный директор ООО «Балтфарма», который и задал тон весьма оживленной дискуссии на тему производства фармсубстанций.

По мнению Александра Семенова, президента АО «Активный Компонент», фактор стабильности на фармацевтическом рынке намного весомее, чем фактор инвестиций или даже экономического роста. «Если не будет стабильного снабжения лекарственными препаратами по стабильным ценам, мы можем получить очень негативные социальные последствия – чего бы очень сильно не хотелось», — отметил спикер. При этом Семенов акцентировал внимание участников на том, что стимулирование инвестиций и ценообразование — это два взаимосвязанных аспекта данного направления. «Сейчас необходимо создать комплексную программу, это очень удобное время, для того чтобы привлечь как российских, так и зарубежных инвесторов, особенно зарубежных, для производства фармсубстанций», — говорит президент «Активного компонента», при этом предлагая и конкретные стимулы для привлечения инвесторов в производство АФС:

«С 1 января 2020 года Минпромторг РФ планирует убрать субсидию, предусматривающую возвращение 50% от тела лизинга на приобретение оборудования, но данная мера поддержки была очень действенной для производителей АФС, поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы её оставили. <…> Минпромторг РФ планирует субсидировать компании, которые разрабатывают уникальные технологии. Для этого компании могут направить список своих уникальных технологий, которыми они обладают. В случае подтверждения объявляется конкурс и несколько компаний могут принять в нем участие. Наше предложение состоит в следующем: в дополнение к субсидии определить сроки рассмотрения данных технологий и вынесения решений. И мы не считаем необходимым предоставлять субсидию только одной компании, которая выиграет в конкурсе и будет выпускать продукцию по данной уникальной технологии».

Согласно приведенным данным, которые прозвучали во время выступления, в Китае сейчас работает 6 469 компаний, занимающихся производством и импортом активных фармацевтических субстанций, при этом 3 432 предприятия имеют статус национальных. Несмотря на то, что за последнее время в Китае были закрыты старые заводы, построенные в 70-80-е годы, новых предприятий открыто 628 штук. В то время как в России, на начало 2019 года, насчитывается только 47 производств, занимающихся выпуском и поставкой АФС. Так вот, чтобы выйти уже из этой устрашающей статистики, «Активный компонент» предлагает действенные меры, которые позволят развиваться не только российским компаниям – производителям АФС, но и иностранным, на территории Российской Федерации:

Налоговые преференции от 5 до 7 лет — не платить налог на прибыль — при подтверждении инвестиций в создание производства не менее 1,5 млрд рублей в рамках заключения СПИК или более простого соглашения с Минпромторгом РФ; Заключение СПИК автоматически при производстве АФС не менее 1,5 млрд рублей; Субсидирование кредитных и лизинговых ставок — не более 3% годовых ( при условии инвестиций от 1,5 млрд рублей) на период от 5 лет и более; Субсидия на трансфер технологий в РФ — при условии приобретения технологии за рубежом — возвращается 50% субсидий; Преференция 25% при использовании локальных АФС (Постановление № 1289) должна работать в независимости от правила «третий лишний»; Взаимное признание результатов инспектирования на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики со странами, представляющими экспортный интерес — Европа, США; Вхождение России в PIC/S.

Присутствовавший на мероприятии заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкин заверил производителей АФС, что вопрос субсидирования не отменяется. Просто теперь, по решению Правительства РФ, все механизмы поддержки модифицируются и укрупняются.

Что же касается количества производителей фармсубстанций, учитывая те цифры, которые были представлены, то здесь подход не в массовости, а скорее в точечной настройке, которая должна идти от потребностей собственной системы здравоохранения. И, как правильно заметил представитель Минпромторга РФ, количество производителей – это не всегда индикатор востребованности. Здесь важен вопрос комплексного подхода и компромисса. При этом Д. Галкин заверил представителей отрасли, что все комментарии, озвученные на разных площадках, — не остаются без внимания министерства и даже если результат не видим сразу, то это не значит, что процесс по его достижению не ведется.

gmpnews