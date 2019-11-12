Катерина Погодина избрана в Совет директоров Американской торговой палаты в России FDA одобрило препарат для лечения анемии у пациентов с бета-талассемией » По решению производителей в России отменена регистрация восьми препаратов Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает об отмене государственной регистрации восьми лекарственных средств. Причиной официального вывода препаратов из обращения стали заявления производителей / их представителей. Как правило, такое решение может означать, что указанные препараты уже какое-то время не обращаются на рынке. Однако стоит напомнить, что реализация лишенных регистрации лекарственных средств является нарушением действующего законодательства и может привести к серьезному денежному штрафу для аптечной организации. Согласно представленным данным, 8 ноября 2019 г. отменена государственная регистрация следующих лекарственных средств: Ирнокам® (Иринотекан) — концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, производитель — «Редди,с Лабораторис Лтд.», Индия, регудостоверение — ЛС-001869 от 30.03.2012, выдано «Д-р Редди,с Лабораторис Лтд.», Индия; Дологель® СТ — гель стоматологический, производитель — «Груп Фармасьютикалс Лтд», Индия, регудостоверение — ЛСР-009306/09 от 18.11.2009, выдано «Д-р Редди,с Лабораторис Лтд.», Индия; Эторикоксиб Санофи (Эторикоксиб) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, 90 мг, 120 мг, производитель — «Санофи Индия Лимитед», Индия, регудостоверение — ЛП-005208 от 03.12.2018, выдано АО «Санофи Россия»; Энцепур взрослый (Вакцина против клещевого энцефалита инактивированная очищенная с адъювантом) — суспензия для внутримышечного введения, 0.5 мл/доза, производитель — «ГСК Вакцинс ГмбХ», Германия, регудостоверение — П N013657/01 от 06.03.2009, выдано АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Россия; Энджерикс® В (Вакцина против гепатита В рекомбинантная) — суспензия для внутримышечного введения, 20 мкг/мл, производитель — «ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз с.а.», Бельгия, регудостоверение — П N011718/01 от .06.2010, выдано АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Россия; Цефазолин Сандоз® (Цефазолин) — порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г, 1 г, производитель — «Сандоз ГмбХ», Австрия, регудостоверение — П N014844/01 от 07.09.2007, выдано «Сандоз ГмбХ», Австрия; Флебагель (Донника травы экстракт + Каштана конского семян экстракт) — гель для наружного применения, производитель — АО «КРКА д.д. Ново место», Словения, регудостоверение — П N011647/01 от 05.02.2010, выдано АО «КРКА д.д. Ново место», Словения; Урапидил Карино (Урапидил) — раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, производитель — Хаупт Фарма Вюлфинг ГмбХ, Германия, регудостоверение — ЛП-002382 от 26.02.2014, выдано Каринофарм ГмбХ, Германия. gmpnews