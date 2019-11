Отрасль отмечает необходимость проведения GLP-инспекций в российских испытательных центрах Катерина Погодина избрана в Совет директоров Американской торговой палаты в России » Разработанный сибирскими учеными препарат для лечения язвы будут производить в Кургане Компания Bright Way Group запустит в 2020 году в Кургане цех по производству уникального препарата против язвы желудка, разработанного учеными новосибирского Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ СО РАН), об этом сообщил директор института Александр Немудрый. «Сотрудники нашего Института разработали метод синтеза лекарственной субстанции для лечения язвы желудка на основе металла висмута. Лекарство по своим параметрам гораздо лучше зарубежных аналогов по побочным действиям для пациента. Испытания препарата прошли около пяти лет назад. После чего на него вышла компания Bright Way, с которой мы заключили соглашение о передаче патента на производство лекарственной субстанции. Мы примем участие в организации цеха по производству этого лекарства, который будет построен в 2020 году», — сказал Немудрый. По его словам, строительство объекта начнется в 2019 году, мощность цеха составит 30-50 тыс. т лекарств в год. «В рамках соглашения мы отработали массу технологических стадий для производства лекарства. В дальнейшем мы будем вести переговоры с Bright Way о расширении линейки препаратов. Мы планируем запустить в производство лекарства против кожных заболеваний, против диареи», — рассказал Немудрый.