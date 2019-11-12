Lupin продает дочернее предприятие в Японии за 600 млн долларов

Индийская компания Lupin ведет переговоры о продаже своего дочернего предприятия по производству дженериков в Японии Kyowa Pharmaceuticals местному игроку за 600 млн долларов в рамках взятого курса на сокращение присутствия в Стране восходящего солнца.

Источники, знакомые с ходом переговоров, заявили, что имя покупателя будет объявлено до конца ноября. В августе Lupin сообщила о продаже подразделения по производству инъекций компании neo ALA Co, дочернему предприятию группы Neopharma.

Kyowa была приобретена индийской компаний в 2007 году. В 2018-19 гг. доля выручки Kyowa в консолидированной выручке Lupin достигла 11%.

«Японская дочерняя компания выросла на впечатляющие 14% за последние 11 лет, — отметил источник издания India Times. — Однако недавнее снижение темпов роста и прогнозируемое дальнейшее их сокращение заставили Lupin пересмотреть цели присутствия на рынке и целесообразности дальнейших инвестиций. Ценовое давление в Японии сильно ударило по компании, особенно в прошлом году. С тех пор размер валовой маржи Kyowa снизился с 55% в 2018 финансовом году до 31% в 2019-м».

Управляющий директор Lupin Нилеш Гупта прокомментировал новость о продаже Kyowa:

«Мы ожидаем сокращения темпов роста японского рынка, в связи с чем мы должны внести корректировки в структуру работы нашей компании, направленные на повышение экономической и операционной эффективности».

gmpnews