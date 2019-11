Teva и Celltrion сообщили о выводе на рынок США биоаналога препарата Rituxan®

Teva Pharmaceuticals USA, Inc., американский филиал Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Celltrion, Inc. и Celltrion Healthcare, Co., Ltd., объявили о том, что инъекция TRUXIMA® (rituximab-abbs), которая является первым биосимиляром оригинального препарата Rituxan® (rituximab) теперь доступна в Соединенных Штатах.

Препарат TRUXIMA был разработан южнокорейской фармацевтической компанией Celltrion и одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для лечения CD20-положительной B-клеточной неходжкинской лимфомы у взрослых. Наиболее распространенными побочными эффектами препарата TRUXIMA являются инфузионная реакция, лихорадка, низкое содержание лимфоцитов в крови, озноб, инфекции, слабость. Также инструкция препарата содержит предупреждающую информацию о повышенном риске развития несовместимых с жизнью инфузионных реакций, тяжелых реакций на коже и в полости рта, реактивации гепатита В, прогрессивной мультифокальной лейкоэнцефалопатии (редкой смертельной инфекции головного мозга).

«Мы рады тому, что первый одобренный биоаналог ритуксимаба теперь доступен в США, — заявил Брендан О’Грэйди, исполнительный вице-президент и руководитель коммерческого отдела Северной Америки Teva. – Приверженность Teva делу развития биоаналогов преследует основную цель – снизить расходы пациентов и повысить ценовую конкуренцию в сегменте», — подчеркнул он.

