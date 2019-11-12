В регионах улучшается лекобеспечение онкологических пациентов

Как сообщил заместитель директора по развитию онкологической помощи в регионах ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Александр Петровский, опрос о противоопухолевом лекарственном обеспечении проводится во всех региональных отделениях RUSSCO. На сегодня ответы прислали 19 субъектов РФ.

15 регионов заявили об улучшении лекобеспечения за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018. В четырех субъектах (Астраханская, Самарская, Томская и Ярославская область) считают, что ситуация принципиально не изменилась.

Вместе с тем, только семь регионов довольны уровнем финансирования по онкологическим заболеваниям, 11 субъектов считают, что денежных средств поступает недостаточно.

По мнению Александра Петровского, это частично может быть обусловлено тем, что в некоторых субъектах снижается региональное финансирование.

Необходимый объем лекарств регионы предпочитают рассчитывать сами, при этом два региона используют для этой цели калькулятор Маркет Навигатор.

Открытие в 2019 году Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) пока не влияет на ситуацию с лекобеспечением. Четыре региона заявляют, что объемы лекарственной терапии в онкологических диспансерах остаются прежними, в пятнадцати областях ЦАОПы пока не заработали.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

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