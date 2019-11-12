Управляющую аптечной сетью заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере

48-летняя подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), которое ей инкриминируют, может обернуться лишением свободы на срок до десяти лет с уплатой штрафа до одного миллиона рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Летом этого года за аналогичное преступление была привлечена к уголовной ответственности бухгалтер аптеки в Волгоградской области. Впоследствии ее деяния были переквалифицированы на растрату. Женщина отделалась условным наказанием в четыре месяца лишения свободы. Также ее обязали вернуть все деньги предприятию.

Екатерина Погонцева

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