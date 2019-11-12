Правительство согласовало правила перерегистрации цен на лекарства ЖНВЛП

Проект правил перерегистрации цен, а также внесения в правила регистрации цен и методику расчета предельных отпускных цен опубликован еще в марте 2019 года. В июне Министерство экономического развития дало отрицательное заключение на проект. Замечания высказали все профессиональные фармацевтические объединения, а также отдельные компании.

Частично их замечания в окончательном варианте учтены. Например, первоначально Минздрав предлагал для импортных лекарств делать пересчет стоимости по среднему курсу иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком в 2017-2018 гг. Фармпроизводители полагают, что из-за высокой волатильностью курса рубля логичнее ориентироваться на курс 2018-2019 гг. Использование среднего курса рубля за 2017 год может привести к необоснованному снижению цен. В окончательном варианте зафиксирован средний курс 2018 года.

Разработчики учли предложение, касающееся перерегистрации цен на вакцины. Для этого класса препаратов предлагается особый порядок перерегистрации цен.

Кроме того на прежнем уровне останутся цены на препараты из ценового сегмента до 100 рублей, отечественные лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, иммунобиологические препараты.

Отечественные производители просили регуляторов дать преференции российским производителям и компаниям из ЕАЭС при перерегистрации цен на референтные препараты. Такие преференции есть при перерегистрации цен на воспроизведение лекарства и биоаналоги. Однако разработчики на это не пошли.

Наконец, ФАС удалось отстоять свою позицию, регулятор не будет публиковать список своих источников цен на импортные лекарства, на которые служба будет ориентироваться при проведении обоснованности предлагаемой к регистрации цены.

Елена Калиновская

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