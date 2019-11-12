Минздрав отменил регистрацию восьми препаратов

Ирнокам® (Иринотекан)– концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, производитель – «Редди,с Лабораторис Лтд.», Индия. Регистрационное удостоверение: ЛС-001869 от 30.03.2012. Дологель® СТ– гель стоматологический, производитель – «Груп Фармасьютикалс Лтд», Индия. Регистрационное удостоверение: ЛСР-009306/09 от 18.11.2009. Эторикоксиб Санофи(Эторикоксиб) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, 90 мг, 120 мг, производитель – «Санофи Индия Лимитед», Индия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005208 от 03.12.2018, выдано АО «Санофи Россия»; Энцепур взрослый(Вакцина против клещевого энцефалита инактивированная, очищенная, с адъювантом) – суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, производитель – «ГСК Вакцинс ГмбХ», Германия. Регистрационное удостоверение: П N013657/01 от 06.03.2009, выдано АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Россия; Энджерикс® В(Вакцина против гепатита В рекомбинантная) – суспензия для внутримышечного введения, 20 мкг/мл, производитель – «ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз с.а.», Бельгия. Регистрационное удостоверение: П N011718/01 от 06.2010, выдано АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Россия; Цефазолин Сандоз®(Цефазолин) – порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г, 1 г, производитель – «Сандоз ГмбХ», Австрия. Регистрационное удостоверение: П N014844/01 от 07.09.2007, выдано «Сандоз ГмбХ», Австрия; Флебагель(Донника травы экстракт + Каштана конского семян экстракт) – гель для наружного применения, производитель – АО «КРКА д.д. Ново место», Словения. Регистрационное удостоверение: П N011647/01 от 05.02.2010, выдано АО «КРКА д.д. Ново место», Словения; Урапидил Карино(Урапидил) – раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, производитель – Хаупт Фарма Вюлфинг ГмбХ, Германия. Регистрационное удостоверение: ЛП-002382 от 26.02.2014, выдано Каринофарм ГмбХ, Германия.

Причиной официального вывода из обращения семи препаратов стали заявления производителей или их представителей. В письме Минздрава о выводе из оборота препарата «Урапидил Карино» указано, что это сделано в связи с неподтверждением государственной регистрации препарата по результатам отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

Елена Сидорова

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