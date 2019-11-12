Производители готовы платить за информацию о движении лекарств

Руководитель Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев отметил, что производители должны иметь право за свои вложения видеть движение товара. По его словам, «Оператор-ЦРПТ» согласен с тем, что данные должны быть доступны. В ЦРПТ подтвердили «ФВ» эту информацию.

Кроме того, представители фармпроизводителей предлагают депутатам и правительству отменить плату за код маркировки на лекарства до 100 руб. Доля лекарств стоимостью до 100 руб. в денежном выражении составляет 9% рынка, а в упаковках — примерно 56%, по данным DSM Group. Ассоциации фармпроизводителей опасаются, что финансовая нагрузка за оплату кода вынудит компании сократить выпуск дешевых лекарств.

Сейчас от этого тарифа освобождены только препараты ценой до 20 руб. Производители надеялись компенсировать издержки за счет прогноза продаж, получая информацию из системы маркировки. Поэтому к тарифу за код в 50 копеек вопросов не возникало. Но данные по движению маркированного товара они так и не получили.

По данным DSM Group, только за тариф кодирования все фармкомпании отдадут свыше 2 млрд руб. в год.

Денис Кунгуров

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