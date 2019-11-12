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«Санофи» и «Нанолек» договорились о локализации производства противоменингококковой вакцины

Компании «Санофи» и «Нанолек» объявили о начале проекта по локализации производства вакцины «Менактра», которая применяется для профилактики менингококковой инфекции.

В качестве подготовительного этапа к долгосрочному сотрудничеству подписан Меморандум о намерениях, в котором стороны договорились об условиях, необходимых для реализации проекта, в числе которых: проверка соответствия помещений и оборудования, а также участка упаковки производственной площадки «Нанолек» требованиям GMP и стандартам «Санофи Пастер». На основании результатов технической экспертизы, произведенной «Санофи Пастер», компании определят и оценят инвестиции в материалы и оборудование, необходимые для организации производства вакцины. Старт производства на российском предприятии возможен уже в 2021 году, говорится в сообщении компаний.

pharmvestnik

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Ноябрь 12, 2019 | Просмотров: 96