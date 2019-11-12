Кредиторы «А5» потребовали привлечь к ответственности Кинцурашвили и Саганелидзе

В конце декабря 2019 года Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление смоленского дистрибьютора «Биола» к контролирующим лицам АО «ТС Аптечка», выяснил «ФВ». Компания требует привлечь их к субсидиарной ответственности по долгам компании, признанной банкротом. До июня 2016 года «ТС Аптечка» управляла аптечной сетью «А5».
Речь идет об экс-владельцах «A5» Pharmacy Retail Limited Романе Буздалине и Сергее Солодове, бывшем генеральном директоре сети Андрее Гусеве, ООО «Концерн Россиум», а также о бывших совладельцах ПАО «Аптечная сеть 36,6» Владимире Кинцурашвили и Иване Саганелидзе.
Аналогичное заявление подал конкурсный управляющий Алексей Пермогорский, он ходатайствует о привлечении к субсидиарной ответственности последнего генерального директора АО «ТС Аптечка» Сергея Бичерахова.
Первые заседания по заявлениям прошли в начале ноября, суд объединил оба дела в одно. Общая сумма обязательств АО «ТС Аптечка» всем кредиторам составляет почти 1,7 млрд руб.
Елена Калиновская
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