Кредиторы «А5» потребовали привлечь к ответственности Кинцурашвили и Саганелидзе

Речь идет об экс-владельцах «A5» Pharmacy Retail Limited Романе Буздалине и Сергее Солодове, бывшем генеральном директоре сети Андрее Гусеве, ООО «Концерн Россиум», а также о бывших совладельцах ПАО «Аптечная сеть 36,6» Владимире Кинцурашвили и Иване Саганелидзе.

Аналогичное заявление подал конкурсный управляющий Алексей Пермогорский, он ходатайствует о привлечении к субсидиарной ответственности последнего генерального директора АО «ТС Аптечка» Сергея Бичерахова.

Первые заседания по заявлениям прошли в начале ноября, суд объединил оба дела в одно. Общая сумма обязательств АО «ТС Аптечка» всем кредиторам составляет почти 1,7 млрд руб.

Елена Калиновская

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