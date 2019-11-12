Фармкомпания оказывала несанкционированную помощь наркозависимым заключенным

По мнению правозащитников, в одной из тюрем штата Луизиана проводились клинические исследования без ведома регуляторных органов и заключенных или их представителей.

В свою очередь, в BioCorRx утверждают, что компания оказывала помощь заключенным, чтобы они воздерживались от употребления наркотиков после освобождения.

Защитников прав заключенных беспокоит то, что BioCorRx создает опасный прецедент для фармацевтических компаний, которые смогут экспериментировать на заключенных без должного надзора.

Бывшие заключенные высоко оценили эффективность импланта.

Илья Дугин

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