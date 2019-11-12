Фармкомпания оказывала несанкционированную помощь наркозависимым заключенным

Защитники прав заключенных выяснили, что американская компания BioCorRx с мая 2019 года предлагает американским заключенным бесплатные импланты с препаратом Naltrexone, пишет американский журнал The New Republic. Это имплант для медленного высвобождения вещества для облегчения наркотической зависимости.
По мнению правозащитников, в одной из тюрем штата Луизиана проводились клинические исследования без ведома регуляторных органов и заключенных или их представителей.
В свою очередь, в BioCorRx утверждают, что компания оказывала помощь заключенным, чтобы они воздерживались от употребления наркотиков после освобождения.
Защитников прав заключенных беспокоит то, что BioCorRx создает опасный прецедент для фармацевтических компаний, которые смогут экспериментировать на заключенных без должного надзора.
Бывшие заключенные высоко оценили эффективность импланта.
Илья Дугин
pharmvestnik