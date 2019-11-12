NICE рекомендовал препараты марихуаны Epidyolex и Sativex

Epidyolex (cannabidiol) рекомендован в качестве препарата вспомогательной терапии в комбинации с clobazam для купирования припадков, связанных с синдромом Леннокса-Гасто или синдромом Драве, у пациентов в возрасте от 2 лет.

Sativex (nabiximols) рекомендован для терапии мышечной спастичности у пациентов с рассеянным склерозом. При этом NICE не рекомендовал компенсировать в рамках NHS стоимость каннабиоидного спрея для купирования хронического болевого синдрома у взрослых.

По информации GW Pharmaceuticals, NICE впервые рекомендовал применение препаратов на основе марихуаны в рамках NHS.

Epidyolex был одобрен в ЕС в сентябре 2019 года в качестве препарата вспомогательной терапии для купирования припадков, связанных с синдромом Леннокса-Гасто или синдромом Драве. Он стал первым препаратом марихуаны, одобренным в Европейском регионе. После получения одобрения GW Pharmaceuticals интенсивно взаимодействовала с регуляторами Великобритании, Германии, Испании, Франции и Италии, чтобы добиться включения препарата в программу реимберсмента еще до его вывода на рынок.

Sativex был зарегистрирован в 2010 году в Великобритании, где его маркетинг осуществляла компания Bayer («Байер»). Его продвигали как средство для терапии мышечной спастичности у пациентов с рассеянным склерозом. Однако, в 2014 году NICE отклонил финансирование этого препарата в рамках NHS на том основании, что препарат обеспечивает «незначительную выгоду при значительных затратах».

Комментируя последнее решение NICE, директор по внешних связям Общества пациентов с рассеянным склерозом Женевьев Эдвардс заявила, что рекомендации NICE представляют собой важный первый шаг. При этом она добавила, что эти рекомендации «не заходят слишком далеко, поскольку не были рекомендованы препараты марихуаны для купирования болевого синдрома, часто сопровождающего рассеянный склероз». Г-жа Эдвард предупредила также, что, поскольку финансирование применения Sativex будет осуществляться местными органами, ресурсы которых могут быть ограничены, еще больше пациентов могут быть лишены доступа к нему.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik