FDA направило очередное письменное предупреждение предприятию Zydus Cadila в Индии

Инспекторы FDA поставили перед Zydus задачу внесения изменений в производственные процессы на предприятии, расположенном в Морайя (Индия), в 2015 году. Тогда компании поставили в вину неспособность расследовать необъяснимые расхождения параметров и жалобы клиентов. Все это было квалифицировано как нарушение стандартов GMP.

Теперь данное предприятие опять оказалось в центре внимания инспекторов. FDA еще не опубликовало второе письмо-предупреждение, но Zydus объявила о его существовании, направив соответствующее сообщение на Бомбейскую фондовую биржу.

Отсутствие официально опубликованной копии письма означает, что в настоящее время неясно, какие недостатки предприятия заставили FDA принять меры против Zydus. Скорее всего, вся информация относится к действиям, предпринимаемым компанией Zydus для смягчения воздействия регуляторных мер.

Татьяна Кублицкая

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