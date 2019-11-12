Lupin продаст бизнес в Японии FDA направило очередное письменное предупреждение предприятию Zydus Cadila в Индии » Минздрав актуализирует нормативно-правовую базу в сфере обращения лекарств Минздрав России разработал проект постановления Правительства РФ, которым признаются утратившими силу нормативные правовые акты и отдельные положения нормативных правовых актов правительства и некоторых федеральных органов исполнительной власти, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении госконтроля (надзора) в сфере обращения лекарств. Документ направлен на совершенствование нормативно-правового регулирования контрольно-надзорных функций в сфере обращения лекарственных средств и формирование современной, адекватной требованиям времени и технологического развития, эффективной системы регулирования. Проектом постановления предусматривается признание утратившими силу 10 нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Правительства РФ, отмена 36 актов федеральных органов исполнительной власти и подлежащих признанию не действующими на территории РФ 11 правовых актов СССР. Эти документы не соответствуют российскому законодательству, содержат устаревшие требования либо их положения воспроизведены в действующем законодательстве. Чтобы не допустить нарушения прав субъектов обращения лекарственных средств, предполагается, что постановление об отмене ряда документов вступит в силу с 1 января 2021 года. К этому сроку должны быть подготовлены новые акты. Елена Сидорова

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