Lupin продаст бизнес в Японии

По прогнозу компании, чистая прибыль от сделки составит около 32,6 млрд иен (300 млн долл. США). Lupin приобрела этот бизнес в 2007 году за 60 млн долл. США.

Под условия сделки подпадают производственные предприятия в городах Санда и Тоттори, а также научно-исследовательский центр в Осаке.

Kyowa Pharmaceutical Industry Co. производит широкий ассортимент дженериков. В 2019 финансовом году объем продаж компании составил 260 млн долл. США. Компания занимает пятое место на дженериковом рынке Японии.

Тремя месяцами ранее Lupin продала бизнес по производству инъекционных препаратов в Японии дочерней компании группы Neopharma («Неофарма») из ОАЭ. В сентябре 2019 года Lupin получила предупреждение от FDA касательно нарушений на предприятии по производству готовых лекарственных форм в г. Мандидип (Индия).

Илья Дугин

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