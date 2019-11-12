Lupin продаст бизнес в Японии

Индийская фармацевтическая компания Lupin («Люпин») продаст свое японское подразделение Kyowa Pharmaceutical Industry Co. («Киова Фармасьютикал Индастри Ко.») японскому частному инвестиционному фонду Unison («Юнисон») за 57,4 млрд иен (526 млн долл. США), сообщает FiercePharma.
По прогнозу компании, чистая прибыль от сделки составит около 32,6 млрд иен (300 млн долл. США). Lupin приобрела этот бизнес в 2007 году за 60 млн долл. США.
Под условия сделки подпадают производственные предприятия в городах Санда и Тоттори, а также научно-исследовательский центр в Осаке.
Kyowa Pharmaceutical Industry Co. производит широкий ассортимент дженериков. В 2019 финансовом году объем продаж компании составил 260 млн долл. США. Компания занимает пятое место на дженериковом рынке Японии.
Тремя месяцами ранее Lupin продала бизнес по производству инъекционных препаратов в Японии дочерней компании группы Neopharma («Неофарма») из ОАЭ. В сентябре 2019 года Lupin получила предупреждение от FDA касательно нарушений на предприятии по производству готовых лекарственных форм в г. Мандидип (Индия).
Илья Дугин
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