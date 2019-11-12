Apteka.ru вошла в ТОП-10 лучших компаний Санкт-Петербурга

По результатам народного голосования, которое проходило на сайте популярного городского портала «Фонтанка.ру», сервис Apteka.ru вошел в ТОП-10 лучших компаний города в номинации «Признание».
Ежегодная премия «Признание и Влияние» – это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Санкт-Петербурга и тем петербуржцам, которые оказали наиболее позитивное влияние на развитие города. Первый этап народного голосования проводился в октябре.
По итогам были определены ТОП-10 лучших компаний в 12 категориях. Apteka.ru вошла в ТОП в категории «Аптека». С 18 по 30 ноября на сайте «Фонтанка.ру» пройдет второй этап онлайн-голосования, когда жители города выберут лучших из лучших.
Объявление и награждение победителей в каждой категории пройдет в торжественной обстановке 12 декабря.
Источник: АО НПК «Катрен»