Apteka.ru вошла в ТОП-10 лучших компаний Санкт-Петербурга

Ежегодная премия «Признание и Влияние» – это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Санкт-Петербурга и тем петербуржцам, которые оказали наиболее позитивное влияние на развитие города. Первый этап народного голосования проводился в октябре.

По итогам были определены ТОП-10 лучших компаний в 12 категориях. Apteka.ru вошла в ТОП в категории «Аптека». С 18 по 30 ноября на сайте «Фонтанка.ру» пройдет второй этап онлайн-голосования, когда жители города выберут лучших из лучших.

Объявление и награждение победителей в каждой категории пройдет в торжественной обстановке 12 декабря.

Источник: АО НПК «Катрен»

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