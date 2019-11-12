К 2027 году в России будут созданы препараты для лечения генетических заболеваний

В рамках программы развития генетических технологий в России к 2027 году будет создано три лекарственных препарата для лечения генетических заболеваний, об этом в своем докладе рассказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова в рамках совещания, прошедшем 12 ноября в Новосибирске, на территории ГНЦ ВБ «Вектор», где обсуждалась роль научных центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России.

«Результаты, которые мы собираемся получить в рамках программы к 2027 году. Это не менее 36 генетических технологий в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Это порядка 20, а может быть, и больше, лекарственных препаратов, три из них будут лечить генетические заболевания, не менее пяти препаратов – от инфекционных заболеваний, часть вы сегодня видели», — отметила Т. Голикова.

Татьяна Голикова при этом отметила, что доля России на рынке генных исследований и разработок ничтожно мала, поэтому то и чрезвычайно важно развивать данные компетенции. «В 2017 году рынок технологий генетического редактирования оценивался в 3,2 млрд долларов, к 2022 году предполагается, что это будет уже 6,3 млрд долларов, то есть этот рынок растёт очень быстрыми темпами – 14,5%, и нам нельзя от этой работы отставать», — акцентировала внимание присутствующих заместитель председателя Правительства РФ.

Что же касается данных по количеству патентов в области генетических технологий, то Россия здесь занимает девятое место, однако если говорить о количестве патентов, то, по итогам 2017 года, таких патентов у нас только 22. При этом у Соединённых Штатов 9106 патентов на данную тематику.

По словам председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, созданные в России Центры геномных исследований будут участвовать в создании препаратов для диагностики, профилактики, лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний, опасных вирусных инфекций, таких как ВИЧ, грипп, корь и ряд других.

«Из федерального бюджета планируется выделить для центров на ближайшую перспективу, до 2024 года, более 11 млрд рублей, распоряжение об этом я подписал в конце октября, и оно уже работает», — напомнил Д. Медведев.

gmpnews