Минздрав отменил государственную регистрацию вакцины против гепатита B

Министерство здравоохранения исключило из реестра лекарственных средств и отменило государственную регистрацию в России рекомбинантной вакцины против вирусного гепатита B «Энджерикс». Это было сделано после заявления об отмене регистрации компании-производителя «ГлаксоСмитКляйн трейдинг» (Россия).
«Энджерикс» (Engerix B -суспензия для внутримышечного введения, 20 mcg) предназначена для специфической профилактики вирусного гепатита В у взрослых и подростков старше 16 лет. У детей применяется ее аналог — «Энджерикс В» (10mcg).
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, вакцинация против гепатита В показана всем группам населения, не привитым ранее.
Кроме «Энджерикса» в России зарегистрированы еще четыре моновакцины против гепатита B. Вакцина против гепатита В рекомбинантная (производитель — «Серум Инститьют оф Индия Лтд», Индия), предназначенная для детей от одного года и взрослых, Регевак В (АО «Биннофарм», Россия), Эувакс В («ЭлДжи Кем, Лтд», Корея) и вакцина против гепатита В рекомбинантная дрожжевая (ЗАО «НПК Комбиотех» Россия). Кроме того доступны четыре комбинированные вакцины. В том числе Инфанрикс Гекса («ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Россия).
Татьяна Бескаравайная
Татьяна Бескаравайная
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