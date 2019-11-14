Минздрав отменил государственную регистрацию вакцины против гепатита B

Министерство здравоохранения исключило из реестра лекарственных средств и отменило государственную регистрацию в России рекомбинантной вакцины против вирусного гепатита B «Энджерикс». Это было сделано после заявления об отмене регистрации компании-производителя «ГлаксоСмитКляйн трейдинг» (Россия). Министерство здравоохранения исключило из реестра лекарственных средств и отменило государственную регистрацию в России рекомбинантной вакцины против вирусного гепатита B «Энджерикс». Это было сделано после заявления об отмене регистрации компании-производителя «ГлаксоСмитКляйн трейдинг» (Россия).

«Энджерикс» (Engerix B -суспензия для внутримышечного введения, 20 mcg) предназначена для специфической профилактики вирусного гепатита В у взрослых и подростков старше 16 лет. У детей применяется ее аналог — «Энджерикс В» (10mcg).

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, вакцинация против гепатита В показана всем группам населения, не привитым ранее.