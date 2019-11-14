Депутаты представили законопроект о поэтапном внедрении маркировки до первого июля

Законопроект «О внесении изменений в статью 67 федерального закона № 61 «Об обращении лекарственных средств» был размещен 12 ноября на сайте Госдумы. Его подготовили глава межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекобеспечения Андрей Исаев, глава Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, депутаты Александр Петров, Сергей Боярский, Сергей Жигарев, Елена Панина и Айрат Фаррахов.

В документе предлагается внести поправку в закон, указав, что все лекарственные препараты для медицинского применения «введенные в гражданский оборот до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности». Если законопроект утвердят до 1 января, ввод обязательной маркировки будет перенесен на полгода.

Предложение сдвинуть запрет на оборот немаркированных товаров до первого июля 2020 года логично, но маловероятно, что его успеют принять к концу декабря 2019 года, полагает бывший глава направления «Фарма» в ЦРПТ Антон Харитонов. «Сегодня середина ноября, а закон должен быть утвержден и вступить в силу не позднее 31 декабря 2019 года. С учетом темпов работы наших законодателей эти сроки выглядят малореалистичными. Законопроект еще не принят Госдумой к рассмотрению, впереди чтения, прохождение профильных комитетов», — отметил Харитонов. При этом, все участники по закону обязаны подключиться к системе маркировки ИС МДЛП до 1 января 2020 года, отметил эксперт.

Кроме того, депутаты хотят внести поправку, которая даст правительству право «установить особенности ее внедрения (прим. ред. — маркировку) в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень (прим. ред. — ЖНВЛП)». Идея передать правительству регулирование внедрения маркировки для ЖНВЛП хорошая, считает Антон Харитонов, но отмечает, что производителям и аптечным сетям это ничего не даст. «У производителей и сетей есть продукция как не входящая, так и входящая в список ЖНВЛП. Это значит, что участники рынка не подпадут под особые условия внедрения маркировки. В лучшем случае это коснется части их продукции», — отметил эксперт.

В ЦРПТ «ФВ» сообщили, что созданы все условия для комфортного подключения отрасли с нового года. «До сегодняшнего дня компании были активно нацелены на то, чтобы подготовиться до 1 января 2020 г.», — сообщил «ФВ» генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов. Комментируя планы о поэтапном внедрении до июля, топ-менеджер отметил, что оператор руководствуется сроком, определённым государством — 1 января 2020 годом, а также отвечает за внедрение маркировки в установленные сроки.

Оператор удовлетворен результатом всеобщей маркировки высокозатратных нозологий. «Система, прошедшая государственную приемку, с 1 октября работает в промышленном режиме для всех препаратов ВЗН — лекарства прослеживаются по всей товаропроводящей цепи. В системе еще на добровольном этапе промаркировано 76,4 млн упаковок», — привел пример Алхазов.

Напомним, что в октябре на Парламентских слушаниях в Госдуме участники фармрынка и депутаты сообщили о недостаточной готовности компаний к обязательной маркировке с 1 января 2020 года. Фармпроизводителями и депутатами были предложены рекомендации для Правительства и Госдумы. В частности, ввести поэтапную маркировку до 1 июля 2020 года, предоставить производителям информацию о движении их товара до потребителя. А также ряд условий, позволяющий безболезнено перейти на всеобщее прослеживание лекарственных препаратов.

Денис Кунгуров

pharmvestnik