Польша: перечень лекарств, находящихся под угрозой недоступности, растет

В Официальном журнале Министерства здравоохранения Польши опубликовано уведомление от 7 ноября 2019 года о выходе обновленного перечня лекарственных средств, пищевых продуктов для особого питания и медицинских изделий, которые находятся под угрозой недоступности для пациентов. Обновленный перечень препаратов содержит 416 наименования. Это намного больше, чем в предыдущем списке от 13 сентября, где их было 350.

Проблема нехватки лекарственных препаратов некоторых терапевтических групп в Польше, как впрочем и в других европейских странах, возникла несколько месяцев назад. числе основных причин:

— сложности, возникшие у производителей действующих веществ в Китае. Субстанции для 80% лекарств, реализуемых на мировом рынке, производятся из китайских субстанций. При этом власти Поднебесной с начала текущего года стали проявлять заботу об окружающей среде, в связи с чем в этой стране было закрыто более десяти заводов по производству активных фармацевтических субстанций;

— незаконный экспорт лекарств в сопредельные страны, где они дороже или также имеет место их нехватка.

В качестве противодействия проблеме МЗ Польши стало формировать перечень препаратов, которые находятся под угрозой недоступности, открыло горячую линию по информированию людей о генериках и ужесточило наказание на незаконных экспоорт лекарств.