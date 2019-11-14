Российский рынок препаратов при сахарном диабете вырос почти на треть

По данным AlphaRM, объем продаж ЛП группы EphMRA A10 «препараты, используемые при сахарном диабете» в денежном выражении с января по сентябрь 2019 года увеличился на 28% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составил 37,5 млрд руб. В натуральном выражении он также продемонстрировал положительную динамику (+27% к YTD’9 2018), достигнув 65,5 млн упаковок.

Почти две трети объема продаж противодиабетических средств в денежном выражении занимает государственный сегмент — 64,9%. Доля розничного сегмента выросла на 3% к YTD’9 2018 и составила 35%.

Тройка лидеров в рейтинге корпораций розничного сегмента не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Первое место принадлежит «Мерк» с долей 13,4%. Корпорация «Новартис», разместившаяся на второй строчке, показала самый большой прирост в тройке — 29%. Ее доля составляет 13,1%. И замыкает ТОП-3 «Берлин-Хеми» (10,9%).

ТОП-3 корпораций в госсегменте также остался прежним по отношению к YTD’9 2018. Лидером тройки стала компания «Санофи» (доля 28,5%). Далее с небольшим разрывом следует «Ново Нордиск» (27,8%). Наибольший прирост в тройке продемонстрировала «Лилли» — 22%, разместившаяся на третьей строчке рейтинга (7,2%).

Источник: AlphaRM

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