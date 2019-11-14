Депутаты попросят Минфин объяснить регионам их право сохранить в 2020 году ЕНВД для аптек

По его словам, депутаты получили много обращений от небольших аптек, малых аптечных сетей в связи с тем, что с 2020 года начинается постепенная отмена единого налога на вмененный доход для целого ряда организаций.

«Ряд малых аптек выразили обеспокоенность, что это может привести для них к росту цен или к большим финансовым проблемам. Мы обращаем внимание на то, что федеральная отмена произойдет только с 2021 года, в 2020 году решение за регионами. Мы обратимся к Минфину с просьбой дать соответствующие разъяснения регионам, а также попросим наших депутатов в региональную неделю отдельно уделить внимание этому вопросу. В тех регионах, где у малых аптек возникают проблемы, можно сохранить для них на этот год ЕНВД, это решение самого региона», — сообщил Исаев.

Глава Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил в марте 2020 года провести «круглый стол» на эту тему с участием представителей аптечных организаций, чтобы при необходимости выйти на решения по изменению законодательства.

Источник: duma-er.ru

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