Chugai обвинила Alexion в использовании патентованной технологии при разработке Ultomiris

Этим действием Chugai стремится остановить лонч Ultomiris – последователя препарата Soliris, в отличие от предшественника, обладающего механизмом длительного действия.

Истец утверждает, что при разработке Ultomiris была использована его патентованная технология, позволяющая применять препарат 1 раз в 8 недель в отличие от Soliris, схема лечения которым предполагает введение 1 раз в 2 недели. Оба препарата относятся к ингибиторам C5, предназначенным для лечения определенных редких заболеваний.

В иске указано, что компания Alexion пыталась лицензировать технологию Chugai в 2012 и 2013 годах.

В Chugai утверждают, что попытки Alexion лицензировать указанную технологию свидетельствуют о том, что в компании знали о потенциальном нарушении патентных прав. В иске также содержится утверждение, что неназванный сторонний адвокат внес возражения во время процедуры выдачи патента компании Chugai, и что, по мнению представителей Chugai, этот адвокат был нанят компанией Alexion.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik