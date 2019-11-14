Chugai обвинила Alexion в использовании патентованной технологии при разработке Ultomiris » Еще один медицинский картель разоблачен в Самарской области Самарское УФАС приступило к рассмотрению дела о картеле на рынке поставок расходных материалов для лечебных учреждений. На протяжении нескольких лет семь фирм, которые принадлежат одним и тем же собственникам, не только согласованно участвовали в торгах, но и иногда прибегали к подсказкам от заказчика. Все это помогло им победить в 378 аукционах на общую сумму около 1,6 млрд руб.Как сообщает «Коммерсантъ», среди подозреваемых в ограничении конкуренции – ООО «Мед Лайф Ульяновск», ООО «Импульс Сармед», ООО «Регион Мед», ООО «Мед Лайф Сервис», ООО «Барос», ООО «Медлайф» и ООО «ТД „ВИП-Фарм“». Доказательная база, свидетельствующая о том, что они координировали свои действия, чтобы выиграть госконтракты с минимальным снижением цены, включает активную переписку между сотрудниками фирм, направление заявок с одного ip-адреса. Есть сведения, что прежде чем опубликовать техническое задание к нескольким предстоящим торгам, Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. Постникова предоставлял их для ознакомления вышеназванным организациям. В очередной раз выявить медицинский картель в Самарской области помогли активисты ОНФ. В августе этого года был вынесен приговор по громкому уголовному делу с участием бывшего замминистра здравоохранения региона Альберта Навасардяна. Его признали виновным в пособничестве в покушении на ограничение конкуренции на рынке технического обслуживания медицинского оборудования. Бывший чиновник свою вину не признал и намеревался обжаловать вердикт в апелляционной инстанции. Екатерина Погонцева

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