Депутаты одобрили законопроект об особом порядке регистрации лекарств военного назначения

Законопроект предусматривает совершенствование правовой основы деятельности медицинских подразделений Вооруженных сил.

Действующая законодательная база системы госрегистрации лекарств, медизделий и технологий не обеспечивает оперативное применение специальных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для использования подразделениями, частями и организациями Вооруженных сил РФ, а также других войск при выполнении ими задач по предназначению, а также создает предпосылки к разглашению сведений, составляющих гостайну, считают члены Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, которые представили законопроект в Госдуму.

Разработчики законопроекта предлагают государственную регистрацию лекарств, которые предназначены для применения в условиях чрезвычайных ситуаций и военного времени, для профилактики и лечения заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических и радиационных факторов, осуществлять в особом порядке, установленном Правительством РФ.

Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, выступая на заседании Госдумы, подчеркнул необходимость уточнения ко второму чтению перечня медицинских подразделений ВС РФ, которые могут осуществлять свою деятельность без лицензирования.

Фото: duma.gov.ru

Елена Сидорова

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