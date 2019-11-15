Track & Trace: будущее цепей поставок Депутаты одобрили законопроект об особом порядке регистрации лекарств военного назначения » Герман Иноземцев назначен генеральным директором ООО «Лекарственная экосистема» Бывший главный редактор «Фармацевтического вестника» Герман Иноземцев назначен генеральным директором ООО «Лекарственная экосистема». Компания создана основателем группы «Сантэнс» Олегом Моисеенковым. Ее стратегической задачей является консолидация IT-компетенций и развитие прозрачных цифровых технологий, применимых для обращения лекарственных средств по всей цепочке поставок: производитель – логистический оператор – ритейлер. «Лекарственная экосистема» управляет компаниями: «ФармаТрейс» (облачное решение TracePharm для прослеживаемости движения препаратов и организации отчетности в СМДЛП); «Олекстра» (оператор лекарственного страхования); «Сооплата» (процессинг программ поддержки пациентов). Компания активно развивает B2B маркетплейс PharmaSpace. pharmvestnik