Бывший главный редактор «Фармацевтического вестника» Герман Иноземцев назначен генеральным директором ООО «Лекарственная экосистема».
Компания создана основателем группы «Сантэнс» Олегом Моисеенковым. Ее стратегической задачей является консолидация IT-компетенций и развитие прозрачных цифровых технологий, применимых для обращения лекарственных средств по всей цепочке поставок: производитель – логистический оператор – ритейлер. «Лекарственная экосистема» управляет компаниями: «ФармаТрейс» (облачное решение TracePharm для прослеживаемости движения препаратов и организации отчетности в СМДЛП); «Олекстра» (оператор лекарственного страхования); «Сооплата» (процессинг программ поддержки пациентов). Компания активно развивает B2B маркетплейс PharmaSpace.