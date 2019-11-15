Track & Trace: будущее цепей поставок

Все гости мероприятия получат в подарок в свою библиотеку книгу с автографом автора, которая еще не поступила в продажу, и станут участниками экспертной дискуссии о цифровизации бизнеса. А те, кто сталкивается с вопросами финализации маркировки прямо сейчас, смогут выиграть сертификаты на обучающий интенсив в уникальном Track & Trace демо-центре на базе Сеченовского университета.

История Track & Trace, как и история блокчейна, началась с большого хайпа. Причем блокчейн не является конкурентом систем маркировки и прослеживаемости. Это технологии не взаимозаменяемые, а взаимодополняемые. Track & Trace позволяет собрать информацию, которая может храниться как на севере и в облаке, так и в блокчейне или в каких-то иных гибридных решениях.

Многое уже сказано о том, что задача Track & Trace-системы — не маркировка, и внедряется она не для выполнения требований регулятора. Тем не менее, рынок перегрет системами, функциональность которых обрезана до нанесения Data Matrix и отправки отчетности.

Будущее цепей поставок — в грядущих преимуществах Big Data и отслеживании каждой единицы маркированной продукции при помощи технологии Track & Trace. Внедрение Track & Trace-системы, smart supply chain solution между всеми участниками цепочки, в первую очередь в каналах поставки и дистрибуции, позволит усилить конкурентные преимущества бизнеса.

Технология Track & Trace — система прослеживания товаров, управления жизненными циклами продуктов и бизнес-процессами. Это практическая возможность преобразовать информационную экосистему современного предприятия, сделать эффективной его экономику и оптимизировать логистику. Зрелая Track & Trace-система — органичный элемент, дополняющий PLM-систему — управления жизненным циклом продукта от идеи до выпуска и прослеживания его движения по всей цепи поставки дистрибуции до «продажи» конечному покупателю.

Книга Равиля Гимадиева, генерального директора Original Group, посвящена будущему цепей поставок в условиях внедрения Track & Trace-решений, обеспечивающих прослеживаемость и отслеживание товаров, обмен информацией между бизнесом и регуляторами и объединение информационных систем различных уровней. Дано исчерпывающее описание истории эволюции прослеживаемости товаров, описаны стандарты Track & Trace и архитектура всей экосистемы прослеживаемости и отслеживания — от печатных устройств, наносящих маркировку на промышленные товары, до надкорпоративных систем, которые интегрируют информацию всех производителей и распространителей товаров.

Отдельная глава посвящена тому, какую ценность несет перспектива объединения и взаимодействия всех уровней информационной инфраструктуры и информационных систем и какие выгоды от этого получат бизнес и общество.

Дана общая характеристика методов регулирования Track & Trace в различных странах мира, подробно описано регулирование прослеживаемости и отслеживания в России — разбираются последние акты российское законодательства, особенности функциональных требований к применению Track & Trace в России и принципы работы национальной системы «Честный ЗНАК» (на примере федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов ФГИС МДЛП). Детально обсуждаются вопросы выбора и сценарии успешного внедрения Track & Trace-решений.

Приходите! Будет практично и интересно!

19-22 ноября 2019 МВЦ «Крокус Экспо», стенд вендора Original Group: павильон 2, зал №7 А3065

21 ноября 2019 года в 15.30 — презентация книги. Павильон 2, зал №8, зона презентаций B.

Источник: Original Group

pharmvestnik