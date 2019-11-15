Российская фарминдустрия предлагает создать единый патентный реестр ЕАЭС

На необходимость разработки единого реестра защиты прав на интеллектуальную собственность в рамках Евразийского экономического союза указали участники фармацевтического форума «Евразия».
Как сообщил исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава, уже подготовлена концепция этого документа. Она предполагает пять разделов, в которых будут закреплены предложения каждой из пяти стран – участниц ЕАЭС.
В настоящее время в России формируется рабочая группа, которая займется проработкой вопросов, связанных с единым реестром, добавил он.
По правилам единого рынка при регистрации препаратов необходимо предоставлять информацию о действующих патентах, напомнила директор Astra Zeneca по корпоративным связям и юридическим вопросам Ирина Иванищева. Отсюда возникает потребность выровнять национальные нормы в отношении патентного регулирования в рамках единого документа.
По ее мнению, в реестр следует включать информацию не только о зарегистрированных препаратах, но и обо всех заявках на регистрацию.
Как отметила директор по юридическим вопросам и защите прав интеллектуальной собственности AIPM Ирина Шейкха, опыт в разработке российского законопроекта по патентному реестру может оказаться полезным при создании единого документа.
Фото: Игорь Чунусов
Сергей Рякин
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