Российская фарминдустрия предлагает создать единый патентный реестр ЕАЭС

Как сообщил исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава, уже подготовлена концепция этого документа. Она предполагает пять разделов, в которых будут закреплены предложения каждой из пяти стран – участниц ЕАЭС.

В настоящее время в России формируется рабочая группа, которая займется проработкой вопросов, связанных с единым реестром, добавил он.

По правилам единого рынка при регистрации препаратов необходимо предоставлять информацию о действующих патентах, напомнила директор Astra Zeneca по корпоративным связям и юридическим вопросам Ирина Иванищева. Отсюда возникает потребность выровнять национальные нормы в отношении патентного регулирования в рамках единого документа.

По ее мнению, в реестр следует включать информацию не только о зарегистрированных препаратах, но и обо всех заявках на регистрацию.

Как отметила директор по юридическим вопросам и защите прав интеллектуальной собственности AIPM Ирина Шейкха, опыт в разработке российского законопроекта по патентному реестру может оказаться полезным при создании единого документа.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

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