Аптека заплатит штраф в полмиллиона рублей за дачу взятки полицейскому

Полицейский от денег отказался, а вот против руководителя аптеки было заведено уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Помимо этого в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении «незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Решением суда, которое вступило в силу, компания оштрафована на 500 тыс. руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Фармаком» находится в стадии ликвидации.

Месяц назад похожая история произошла в Нижегородской области. Правда, заведующая аптекой, в отличие от полицейского, от вознаграждения не отказалась и в итоге была осуждена. Оптовая фармацевтическая компания, которая хотела добиться ее расположения, должна понести административную ответственность. Дело находится на рассмотрении в суде.

Екатерина Погонцева

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