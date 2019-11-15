Минпромторг предложил возмещать пациентам стоимость российских лекарств

Целевые показатели реализации стратегии различаются в зависимости от сценариев. Их в документе три — консервативный, инновационный и целевой (форсированный). В случае реализации последнего ведомство предлагает возмещать пациентам стоимость лекарств, в зависимости от степени их локализации в России.

Так, при консервативном сценарии объем рынка лекарственных средств в России к 2030 году составил 2 трлн 38 млрд руб., при инновационном — 2 трлн 310 млрд руб., а при целевом — 3 трлн 239 млрд руб. Конкретизация объемов и источников финансирования должна произойти в рамках государственных программ и при подготовке плана мероприятий по реализации стратегии, указано в документе.

При реализации консервативного сценария развитие фармпромышленности будет основываться на сохранении текущих показателей, существующих условий, особенностей инфраструктуры и системы управления. Этот сценарий предполагает отсутствие или частичную реализацию отраслевых инвестиционных проектов и мер господдержки фармпромышленности. Мероприятия по минимизации рисков не реализуются, что не позволяет в полной мере реализовать технологический и экспортный потенциалы фармпромышленности, а также модернизацию производственной инфраструктуры.

Развитие фармпромышленности будет осуществляться силами инвесторов в рамках сложившейся системы отношений в отрасли с использованием только имеющихся и планируемых к введению по состоянию на 2019 год федеральных и региональных мер поддержки.

В инновационном сценарии реализация всех мероприятий и мер поддержки отрасли, предусмотренных стратегией, позволит предприятиям фармпромышленности удовлетворить до половины объема спроса на продукцию на внутреннем рынке за счет ранее накопленных компетенций, имеющихся технологий и производственной инфраструктуры, но не позволит обеспечить достижение показателя по доле несырьевого неэнергетического экспорта, установленного в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», признают авторы документа.

Этот сценарий также предполагает сохранение текущих условий, но допускает незначительное совершенствование действующих нормативных правовых актов, выраженное в устранении явных правовых коллизий и пробелов.

Реализация целевого (форсированного) сценария предполагает увеличение объема финансовой поддержки за счет федерального бюджета и совершенствование законодательства. Кроме того, он предусматривает реализацию инвестиционных проектов, развитие научной, производственной и технологической кооперации, в том числе в смежных отраслях промышленности.

В рамках сценария предусмотрено и формирование «иных стимулирующих мер». Например, налоговых льгот и таможенных преференций. В частности, на территориях особых экономических зон, промышленных и технологических парков.

Реализация сценария предполагает поддержку проектов по разработке и производству лекарств в приоритетных терапевтических областях. В том числе с помощью заключения долгосрочных госконтрактов, включая контракты со встречными инвестиционными обязательствами поставщика.

В случае развития этого сценария прописывает Минпромторг и возможность «увеличение охвата граждан необходимой терапией» и «переход на иные модели лекарственного обеспечения граждан». В том числе, речь идет о проектах по всеобщему лекарственному обеспечению. Минпромторг предлагает возмещать затраты пациентов на покупку лекарств, включенных в специализированные перечни, «предусмотрев дифференцированную шкалу возмещения, пропорциональную глубине локализации стадий производства, осуществляемых на территории РФ», указано в документе.

«ФВ» направил запрос в Минпромторг с просьбой прокомментировать, когда программа будет принята и какой из сценариев ведомство планирует реализовать.

Полина Звездина

Елена Сидорова

pharmvestnik