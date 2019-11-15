Amgen уйдет из сегмента НИР в неврологии и сократит 149 рабочих мест

Прекращение научно-исследовательских работ на Восточном побережье США ставит под угрозу увольнения 180 сотрудников компании, хотя в заявлении, сделанном в соответствии с Законом США об адаптации и переподготовке работников (Worker Adjustment and Retraining Notification Act), официально объявлено о сокращении 149 рабочих мест в сфере R&D в Кембридже. Amgen продолжит операционную деятельность и разработку производственных процессов в штате Калифорния, но операции, связанные с R&D, будут консолидированы в штате Калифорния.

На площадке в Кембридже Amgen фокусировалась на НИР в неврологии, для чего был нанят квалифицированный персонал, имеющий опыт и знания в области медицинской химии, фармакокинетики, метаболизма лекарственных веществ, генетики, клеточной биологии и токсикологии. Теперь же эти навыки в большинстве случаев становятся избыточными с точки зрения должностных требований.

Решение о выходе из сегмента R&D в неврологии связано с прекращением Amgen и ее партнером Novartis («Новартис») опорных исследований экспериментального препарата CNP520 для лечения болезни Альцгеймера.

Татьяна Кублицкая

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