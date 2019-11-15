На российском фармацевтическом рынке появилось новое отхаркивающее и бронхолитическое средство

И врачи совершенно справедливо считают, что подавлять этот защитный рефлекс следует только в тех случаях, когда он мешает организму нормально функционировать и ухудшает качество жизни.

Кашель возникает при различных заболеваниях дыхательных путей и является сложнорефлекторным защитным актом, направленным на очищение респираторного тракта от мокроты и частиц, попавших извне или образованных эндогенно.

С другой стороны, кашель предупреждает о появлении тех или иных проблем со здоровьем: агенты воспаления повышают чувствительность кашлевых рецепторов, наблюдается нарушение мукоцилиарного клиренса за счет изменение объема и адгезивных свойств мокроты и др.

Обычно именно сотрудники аптеки первыми сталкиваются с пациентами, которые жалуются на кашель. Сейчас на полках аптек можно найти самые разнообразные средства бля борьбы с этим недугом. Любому первостольнику известно, что есть средства «от кашля» и «для кашля».

Средства «от кашля» обладают противокашлевым действием и применяют в тех случаях, когда кашлевая реакция не обусловлена необходимостью удаления секрета (мокроты) из дыхательных путей (сухой кашель). Такие препараты показаны при сухом (без мокроты) кашле, когда он физиологически не оправдан и значительно ухудшает качество жизни пациента. Обычно такой сухой кашель может сопровождать заболевания верхних дыхательных путей: ларингит, фарингит, трахеит.

Средства «для кашля» имеют другой механизм действия, их задача изменить характер кашля (перевести из сухого во влажный, малопродуктивный в продуктивный), изменить реологические свойства бронхиального секрета (сделать его менее вязким, уменьшить адгезивные свойства) и способствовать более быстрой и продуктивной эвакуации слизи из дыхательных путей (восстановить мукоцилиарный клиренс).

Несмотря на то, что на полке множество различных брендов, по факту это ограниченное количество используемых лекарственных формул. Для решения такого количества задач, стоящих перед средствами «от кашля», которые от них требуют стандарты терапии заболеваний нижних дыхательных путей (трахеобронхита, острого и хронического бронхита, пневмонии и т.д.), не всегда можно обойтись монопрепаратом.

Поэтому в последние годы все большую востребованность как у врачей, так и у пациентов приобретают комбинированные препараты, объединяющие несколько компонентов, каждый из которых, имея собственный механизм действия, вносит вклад в совокупное действие и потенцирует остальных. В целом, это всегда комплексный, усиленный эффект. При этом пациент вместо нескольких лекарств принимает только одно.

Учитывая известные факты и опираясь на наилучшие практики терапии, компания «Юник Фармасьютикал Лабораториз» создала комбинированный препарат — Джосет® актив.

В составе средства комбинация: амброксол (30 мг), гвайфенезин (100 мг), сальбутамол (2 мг). Их комплексное действие обеспечивает влияние на различные звенья патогенеза кашля: оказывает отхаркивающее действие, способствует переходу непродуктивного или малопродуктивного кашля в продуктивный, устраняет бронхоспазм и увеличивает жизненную емкость легких1.

Препарат оказывает отхаркивающее, муколитическое, бронхолитическое действие1, позволяя добиться:

облегчения откашливания;

значимого облегчения отхождения мокроты;

уменьшения частоты и интенсивности кашля;

улучшения клинической картины заболевания.

Препарат имеет рецептурный статус и рекомендован в комплексной терапии трахеобронхита, острого и хронического бронхита, ХОБЛ, пневмонии, бронхиальной астмы, туберкулеза легких1.

Визитная карточка производителя

Компания J.B.Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (в России представлена отделением «Юник Фармасьютикал Лабораториз») — одна из самых быстрорастущих фармацевтических компаний Индии. Ее продукты (более 50 наименований) производятся на 17 заводах, сертифицированных по стандартам GMP, продаются на пяти континентах в 60 странах мира. В продуктовом портфеле JBCPL помимо воспроизведенных препаратов, оригинальные ЛС, разработанные в собственном центре исследований и разработок.

На фармрынке России JBCPL работает с 1992 году и известна такими брендами, как Метрогил®, Панум® (20 мг и 40 мг) и др.

1. Инструкция к препарату.

Источник: Юник Фармасьютикал Лабораториз

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