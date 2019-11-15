Нацфармпалата вступит в Международную фармацевтическую федерацию

«Объединение усилий представителей фармации разных стран важно, так как это помогает решению многих общих проблем», — подчеркнул Джордан.

Речь идет о регулировании в сфере фармации, о роли фармацевтов в сохранении здоровья населения и выстраивании взаимоотношений с врачами, о тесной взаимосвязи между фармацевтической практикой, наукой и образованием.

FIP обозначила темы, по которым предполагается сотрудничество с Нацфармпалатой: регуляторика, новые технологии, фармакопея, образование.

В свою очередь, представители российской организации отметили важность этих тем и для России.

Нацфармпалата входит в рабочую группу при Правительстве РФ по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере фармацевтической продукции и медицинских изделий. Кроме того, с 2016 года она является активным участником формирования новой системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

В Нацфармпалате принято решение о вступлении в FIP. Сейчас готовится пакет документов для предоставления в исполнительный комитет этой организации.

Фото: nacpharmpalata.ru

Оксана Баранова

pharmvestnik