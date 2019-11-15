Аналитики отметили глобальную тенденцию деконцентрации в сфере оптовой торговли лекарствами Нацфармпалата вступит в Международную фармацевтическую федерацию » «Сандоз» отзывает из оборота серию препарата «Ортанол» из-за отклонения в качестве Росздравнадзор направил в органы управления здравоохранение субъектов РФ письмо, в котором доводит до них решение ЗАО «Сандоз» отозвать из обращения лекарственный препарат «Ортанол, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 40 мг, флаконы (!), пачки картонные» серии JS3698 производства «Лек д.д.», Словения. Такое решение принято в связи с выявлением отклонения в качестве нерасфасованных серий лекарственного препарата «Ортанол» в результате воздействия УФ-излучения при хранении их на складе производителя, а также на основании результатов оценки рисков в отношении указанной серии препарата. Одновременно сообщается о решении фармпроизводителя прекратить действие декларации о соответствии на данную серию препарата № РОСС RU Д-51.ФМ08.В.23935/19 от 15.05.2019. Росздравнадзор предлагает ЗАО «Сандоз» предоставить сведения об изъятии из обращения указанной серии лекарственного препарата. Елена Сидорова

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