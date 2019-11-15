Аналитики отметили глобальную тенденцию деконцентрации в сфере оптовой торговли лекарствами

В текущем году российский фармрынок развивается крайне неравномерно. При этом перекосы касаются как отдельных рыночных сегментов, так и конкретных ассортиментных групп. Так за счет значительных денежных вливаний в госсектор динамика в этом сегменте разительно отличается от таковой в отношении фармрозницы. Более того, последняя находится в состоянии близком к стагнации, общий рублевый прирост здесь не превышает инфляционных показателей – спрос на ЛП объективно падает, особенно в отношении ОТС-категории. Что касается парафармацевтики, то здесь актуален еще и фактор перетока потребителей во внеаптечный сегмент, в т.ч. в онлайн каналы.

Российские фармдистрибьюторы на этом фоне развиваются тоже весьма разнонаправленно, виной тому в т.ч. довольно выраженная специализация оптовиков. Большинство игроков, формирующих ТОР-15, представлено компаниями, ориентированными именно на розничный рынок. А для тех, у кого фармритейл составляет основной канал сбыта, возможность сохранения рыночной доли на прошлогоднем уровне означает необходимость расти как минимум двузначными темпами. Задача и в лучшие времена не вполне тривиальная, а в условиях падения спроса почти фантастическая.

При этом доли компаний из первой тройки оптовиков синхронно падают. Аналитики отмечают, что в 2019 году это уже стало явлением почти привычным. Причем коррекция вниз настолько существенна, что речь идет о глобальной тенденции деконцентрации в сфере оптовой торговли. И здесь, помимо перекосов в развитии рынка, объективно сказалась стратегия оптимизации пула клиентов.

Пока такой подход, может быть, и не оправдался в полной мере. Но общий прогноз развития фармритейла с учетом грядущей отмены ЕНВД, а, значит, и масштабного передела на большинстве региональных рынков, вынуждает крупных оптовиков проявлять определенную осторожность. И это, не говоря уже о не слишком оптимистичных макроэкономических показателях, неопределенности с внедрением маркировки и ворохом регуляторных предложений, касающихся ограничений для товаропроводящей цепочки.

pharmvestnik