Депутаты предложили разрешить онлайн-продажу рецептурных препаратов с 2022 года

В первоначальной редакции законопроекта аптечным организациям предоставлялось право дистанционной торговли только безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения. А продажа через интернет лекарств, отпускаемых по рецепту, оставалась запрещенной.

«Согласно нашим поправкам, рецептурные препараты тоже можно будет купить дистанционно. Но если в отношении лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, закон о торговле дистанционным способом должен вступить в силу с 1 июля 2020 года, то для рецептурных лекарств – с 1 января 2022 года, поскольку только к этому моменту в большинстве медицинских учреждений начнет действовать система электронных рецептов», – говорит руководитель Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения Андрей Исаев в интервью «Российской газете».

При этом запрещается дистанционная торговля наркотическими и психотропными препаратами, а также спиртосодержащими лекарственными средствами с объемной долей этилового спирта свыше 25%, говорит депутат.

Еще одна важная поправка разрешает с 1 июля 2020 года продажу через интернет иных товаров из аптечного ассортимента. Речь идет, например, о биологически активных добавках и продуктах лечебного питания, о бинтах, одноразовых шприцах и многих других медицинских изделиях, о предметах и средствах для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет.

«Помимо этого, своими поправками мы допускаем к дистанционной торговле оптовые организации, занимающиеся продажей лекарств, при наличии у них розничной лицензии на фармацевтическую деятельность. Таким образом, мы рассчитываем усилить конкуренцию на рынке лекарственных средств и создать предпосылки для снижения цен на некоторые препараты», – отметил Исаев.

Кроме того, каждая организация, занимающаяся торговлей лекарствами, должна будет иметь не более одного сайта в интернете, чтобы потребители сразу понимали, с кем имеют дело.

Также подготовлена поправка, согласно которой доставка заказанных лекарственных препаратов будет осуществляться по правилам аптечной практики. «Это значит, что у курьера, доставляющего лекарства потребителю, может не быть медицинского или фармацевтического образования, но если у пациента возникнет какой-либо вопрос, связанный с заказом, курьер должен соединить его по мобильному телефону с профессиональным консультантом, который даст все необходимые разъяснения», – уточнил депутат.

По его словам, в ходе работы над поправками в законопроект о торговле лекарственными средствами дистанционным способом выявлено еще несколько проблем, требующих скорейшего решения: «Во-первых, нужно принять закон о нутрицевтических препаратах, то есть о биологически активных добавках, и о лечебном питании, чтобы отрегулировать этот рынок и не допускать на него подделки и недоброкачественную продукцию. Во-вторых, надо подготовить закон о передвижных аптечных пунктах, чтобы отдаленные и труднодоступные местности тоже были обеспечены лекарственными препаратами в полном объеме».

Фото: duma-er.ru

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